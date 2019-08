"Din punct de vedere juridic, ma indoiesc de faptul ca o astfel de hotarare a Consiliului Local va intra in vigoare si va produce efecte. Spun asta deoarece ar incalca in mod flagrant normele constitutionale, dar si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. In acest sens, legea fundamentala consacra principii imperative referitoare la:

(i) egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari;

(ii) garantarea dreptului la libera circulatie;

(iii) restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati exclusiv prin lege, nu prin hotarari ale consiliilor locale.

Totodata, sa ne amintim ca instanta europeana, in iunie, a decis ca taxa pe autostrada pe care Germania voia sa o impuna tuturor soferilor straini, nu si celor autohtoni este discriminatorie si incalca dreptul Uniunii Europene. Ma astept ca autoritatile locale sa tina cont de aceste prevederi si sa demonstreze ca proiectul de hotarare a fost doar o decizie neinspirata", a spus avocatul Tudor Mihai Iorga.