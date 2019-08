Economia Romaniei inregistreaza o evolutie peste asteptari, cu o crestere a Produsului Intern Brut de 4,8%, seria ajustata sezonier, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern.

"Vin in continuare vesti bune din domeniul economic. Cifrele publicate recent de Institutul National de Statistica si de Eurostat arata ca economia Romaniei inregistreaza o evolutie peste asteptari. In primul trimestru al acestui an, tara noastra a inregistrat o crestere a Produsului Intern Brut de 4,8%, seria ajustata sezonier, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, Romania a reusit a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. De altfel, trimestrul II din 2019 este cel de-al cincilea trimestru in care inregistram crestere economica progresiva, de peste un procent de la un trimestru la altul. Este rezultatul masurilor de sprijinire a mediului de afaceri si de impulsionare a investitiilor pe care le-am luat prin programul de guvernare", a afirmat Viorica Dancila.

Premierul a adaugat in primele sase luni ale acestui an, investitiile straine directe au crescut cu 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

"De asemenea, de la inceputul anului si pana in prezent, au fost inregistrate peste 53.000 de noi locuri de munca. Astfel, in prezent, in economia romaneasca exista peste 6,4 milioane de locuri de munca active", a precizat Dancila, potrivit Agerpres.