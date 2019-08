Adrian Lipan, un tanar de 25 de ani din Medgidia, si-a dat foc in masina, sub podul de pe Autostrada Soarelui. Inainte, el a postat pe Facebook un video in care isi explica gestul.



Tanarul spune, in mesajul de adio, ca tatal sau l-a adus in situatia de a-si dori sa isi ia zilele.

"Imi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am gresit. Tatilor de baieti nu ii faceti copilului vostru ce mi-a facut tatal meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei baieti dar mai au nevoie de putina iubire parinteasca. Imi pare rau... stiu ca sunt un las, dar deja nu mai pot. Tatal meu m-a adus la un nivel la care nu credeam ca o sa ajung. De 10 ani, el tot aceleasi jigniri si critici le are la adresa mea. Niciodata nu m-a apreciat sau mi-a zis niste vorbe care sa ma indrume. De fiecare data numai critici si injuraturi. Este un alcoolic incredibil, toata ziua bea si nu face altceva. De cand este plecat in Italia, parca a innebunit de tot: numai sa bea, sa injure si isi bata joc de mine. Am incercat mai multe metode sa scap de el, dar nu am reusit. (...) M-a distrus mintal, nu mai stiu ce sa fac. Imi cer scuze, mama, pentru ce am facut, dar nu mai pot. Nu pot sa mai rezist. Imi pare rau", spune el, in video. La scurt timp, tanarul si-a dat foc.

Un ┼čofer care a trecut apoi pe pod, Gabriel Radu, a fost martor la incendierea lui Adrian. El a fost cel care a alertat autoritatile.

Tatal lui Adrian, pe care tanarul il invinovateste de moartea sa, a postat un mesaj in apararea sa: "Cu acordul si permisiunea voastra acest "nenorocit "de tata care azi a inteles ca timp de 26 de ani a crescut un sarpe nu un copil. Cei care vor sa auda adevarul ma pot contacta cind vor. Aviz viitorilor parintii", a scris parintele lui Adrian Lipan.

Tanarul a suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului si se afla in stare grava la spital.