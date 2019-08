"Disconfortul termic va fi ridicat indeosebi in zonele de campie, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati.

Pe parcursul zilei de miercuri (21 august), local in vestul, nord-vestul, sudul si sud-estul tarii, iar joi (22 august) si vineri (23 august), cu precadere in sud se vor inregistra temperaturi maxime care vor atinge frecvent 35 de grade, iar izolat in jurul a 37 de grade, in special in Lunca Dunarii.

Vremea se va mentine calduroasa, iar disconfortul termic va continua sa fie ridicat si pe parcursul zilelor de sambata (24 august) si duminica (25 august)", arata meteorologii.