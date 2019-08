Acuzatul, un tanar de 23 de ani din comuna Ciuperceni, a sunat la politie sa anunte ca tatal sau a cazut din pom. Acesta este suspectat ca el si-ar fi omorat tatal cu o sapa.



Baiatul a fost dus la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Politiei Gorj si retinut pentru 24 de ore, potrivit adevarul.ro.

"In seara zilei de 19.08.2019, in jurul orelor 20,00, aflandu-se in curtea locuintei familiei sale din comuna Ciuperceni, sat Vartopu, jud. Gorj, pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul excesiv de alcool, inculpatul F.V.A. a exercitat acte de violenta fizica asupra tatalui sau, victima F.G., lovindu-l in mod repetat in zona capului si a corpului cu pumnii, picioarele, precum si cu obiecte contondente, respectiv o coada de topor si cu muchia unei sape, chiar si dupa ce victima cazuta la nivelul solului a incetat sa mai opuna rezistenta, producandu-i multiple leziuni care au condus la deces. Procurorul a dispus retinerea preventiva a suspectului pentru 24 de ore", potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj.