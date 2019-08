Poluarea atmosferica afecteaza plamanii si scurteaza durata de viata, dar este asociata si cu un risc mai ridicat de a dezvolta boli psihice, sugereaza cercetatorii intr-un nou studiu publicat marti si fundamentat pe date medicale provenite de la milioane de pacienti din Statele Unite si Danemarca, informeaza Reuters.



Persoanele expuse la poluarea atmosferica din cele doua state au prezentat o probabilitate mai mare de a fi diagnosticate cu tulburare bipolara sau depresie, este concluzia la care a ajuns acest studiu. Cercetarea a fost insa criticata ca fiind deficitara, oamenii de stiinta subliniind nevoia unor studii suplimentare pentru a trage concluzii solide pe aceasta tema.

"Sunt cunoscuti cativa factori declansatori (ai afectiunilor psihice), dar poluarea este o noua directie de cercetare", a declarat conducatorul studiului, Andrey Rzhetsky, de la Universitatea din Chicago, pentru Thomson Reuters Foundation, potrivit Agerpres.

"Studiile pe caini si rozatoare demonstreaza ca poluarea atmosferica poate ajunge la nivelul creierului provocand inflamatii care au ca rezultat simptome asemanatoare depresiei. Este destul de posibil ca un fenomen similar sa se produca si la oameni", a mai spus cercetatorul.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca poluarea atmosferica este responsabila pentru decesul a 7 milioane de persoane in fiecare an - echivalentul a 13 decese la fiecare minut - mai mult decat numarul total de decese provocate de razboaie, crime, tuberculoza, HIV, SIDA si malarie.

Poluarea poate reduce speranta de viata a copiilor

Poluarea poate reduce speranta de viata a copiilor care se nasc in prezent in medie cu 20 de luni, potrivit unei cercetari publicate la inceputul acestui an de organizatia nonguvernamentala americana Health Effects Institute.

Ingrijorarea crescanda in legatura cu acest subiect a determinat orase precum Paris, Bogota si Jakarta sa experimenteze masuri precum interzicerea traficului auto in anumite zile.

In timp ce efectele poluarii asupra sanatatii fizice sunt bine cunoscute, legatura cu afectiunile psihice a fost mai putin cercetata.

In cadrul studiului publicat in revista PLOS Biology, cercetatorii au comparat date medicale si expunerea la poluare la nivel local in cazul a 151 de milioane de rezidenti din Statele Unite si 1,4 milioane de pacienti danezi.

In cazul pacientilor danezi, cercetatorii au comparat informatiile privind sanatatea mintala cu expunerea la poluare atmosferica pana la varsta de 10 ani, in timp ce in cazul Statelor Unite, au analizat nivelurile de poluare in timp real.

Expunerea la poluare in perioada copilariei a fost asociata cu o crestere de peste doua ori a cazurilor de schizofrenie in randurile pacientilor danezi, sustin cercetatorii, precum si o incidenta mai mare a tulburarilor de personalitate, depresie si tulburare bipolara.

Calitatea slaba a aerului - risc de tlburare bipolara si depresie

Analiza datelor din Satele Unite a aratat ca o calitate slaba a aerului este asociata cu niveluri mai ridicate de tulburare bipolara si depresie, dar nu a stabilit corelatii cu alte afectiuni precum schizofrenia, epilepsia si boala Parkinson.

Studiul a starnit insa si controverse in comunitatea stiintifica. Intr-un comentariu critic publicat impreuna cu cercetarea si semnat de John Ioannidis, profesor la Stanford, se precizeaza ca studiul propune o ''posibilitate interesanta'', aceea ca poluarea atmosferica ar putea cauza afectiuni psihice, dar nu reuseste sa argumenteze foarte bine.

"In ciuda analizelor fundamentate pe ample baze de date, dovezile disponibile au neajunsuri semnificative si o lunga serie de potentiale prejudecati ar putea invalida asocierile puse in evidenta", a mai precizat cercetatorul.