"Incep lucrarile la 17 imobile cuprinse in noul program de refacere a fatadelor, lansat de Primaria Capitalei in acest an!

Este vorba despre cladiri unde PMB are in proprietate sau in administrare o cota parte din imobil si care prezentau degradari accentuate ale fatadelor.

Am parcurs, in ultimul an, o serie de etape prevazute de legea care reglementeaza refacerea fatadelor, sute de proprietari au fost notificati iar acum avem o prima lista de 17 imobile incluse in planul de lucru al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic.

Pentru 2 dintre acestea, lucrarile au fost demarate in aceasta saptamana, urmand ca, in celelalte cazuri, sa inceapa pe masura ce se obtin avizele si acordurile necesare si sa le finalizam pana la sfarsitul acesrui an.

Este un alt program de amploare pe care Primaria Capitalei l-a lansat in acest an in domeniul fondului construit al Capitalei si care completeaza deja cunoscutul program de consolidare.

Finantarea este asigurata de bugetul local

Finantarea este asigurata de la bugetul local, insa nu intra pe aceasta lista imobilele incadrate in clasa I de risc seismic sau prevazute pentru reabilitare termica, acestea fiind excluse de legislatia in vigoare, intrucat necesita alt tip de interventii.

Etapele premergatoare parcurse sunt cele prevazute de legislaia aplicabila in domeniu – respectiv Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor – cu modificraile si completarile ulterioare.

Astfe, Primaria Capitalei are, conform acestui act normativ, o serie de responsabilitati in domeniu, care in prezent sunt realizate: elaborarea si aprobarea «Regulamentului de Interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor in Municipiul Bucuresti», stabilirea zonele prioritare de interventie, inventarierea cladirilor care necesita astfel de interventii si a detinatorilor acestora.

Totodata, Primaria Capitalei a stabilit legatura cu acestia si i-a notificat cu privire la obligatiile legale ce le revin, de e lua masuri pentru refacerea fatadelor, in cazul in care starea acestora pot pune in pericol viata, sanatatea, integritatea fizica sau siguranta populatiei.

Detinatorii cladirilor au avut la dispozitie un termen de 60 de zile pentru a lua masurile ce le revin, unele fiind initiate deja pe cont propriu. O parte dintre detinatori au optat sa intre in programul municipal de refacere a fatadelor si au apelat la AMCCRS, care a intocmit documentatiile aferente si care va realiza lucrarile de executie", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.