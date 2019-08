Dupa ce a fost criticata pentru initiativa de a introduce vinieta in Bucuresti, primarul Capitalei, Gabriela Firea, cere sugestii cetatenilor, cu privire la proiectul "Oxigen pentru Bucuresti".

"Va rog sa-mi transmiteti la adresa de mail oxigen@pmb.ro si tel verde 0800 800 868 sugestiile, propunerile de imbunatatire privind proiectul anuntat saptamana trecuta, care vizeaza limitarea accesului autoturismelor poluante in Bucuresti si introducerea vinietelor Oxigen B si C. Vom armoniza textul in functie de opiniile primite.

Este un proiect absolut necesar, suntem pe locul 6 in Europa ca nivel de poluare. In top 5 al celor mai poluate orase din Romania figureaza : Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti, Ploiesti. Urmate de Timisoara, Oradea, Sibiu etc.

Principalul motiv este traficul intens cu autoturisme neprietenoase cu mediul. Orice idee constructiva este binevenita!", a scris Gabriela Firea intr-o postare pe Facebook.