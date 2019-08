Vehiculele stationate neregulamentar pe carosabil pe strazile principale din Bucuresti risca sa fie ridicate incepand din data de 26 august.



Conform unor reprezentanti ai Politiei Locale, masurile vizeaza strict acele vehicule care stationeaza neregulamentar pe principalele artere din Bucuresti si care blocheaza circulatia vehiculelor de interventie in caz de urgenta, ambulante sau masini de pompieri, precum si accesul in spitale, scoli, institutii publice, dar si circulatia mijloacelor de transport public sau activitatea utilajelor de deszapezire si salubrizare, scrie Agerpres.

Ridicarea vehiculelor se dispune de catre politisti rutieri din cadrul Politiei Capitalei sau de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti ori de catre politisti locali. Masinile vor fi ridicate de Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti.

Tarifele de ridicare sunt: 200 de lei pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la cinci tone, inclusiv; 270 de lei pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone.

Tarifele de transport sunt: 150 de lei pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la cinci tone, inclusiv; 200 de lei pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste cinci tone.

In functie de perioada de depozitare, calculata din momentul depozitarii efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 de lei pe zi. Contravaloarea operatiunii de depozitare se calculeaza pe intervale de 24 de ore incepand cu data si ora depozitarii, nefractionat.

Agentii constatatori, de regula, vor inregistra foto sau video zona stationarii vehiculului, consemnand aceasta in procesul verbal de constatare a contraventiei.

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusa, nu se pune in executare sau inceteaza in cazul in care in vehicul este vizibila prezenta unor persoane.

Masinile se elibereaza dupa ce proprietarii platesc taxele de ridicare, transport si depozitare

Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care sa asigure ridicarea completa, in conditii care exclud deplasarea pe propriile roti a acestuia. Perioada maxima de depozitare a vehiculelor ridicate va fi de un an. In cazul in care proprietarul nu se prezinta in acest termen pentru eliberare, operatorul va instiinta Politia locala, care va proceda conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public/privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia si doar dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare original sau al oricarui act din care sa rezulte dreptul de proprietate sau folosinta.

Activitatile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar vor fi efectuate de persoane cu activitate specifica din cadrul Companiei Managementul Transportului Bucuresti. Aceste activitati vor constitui serviciu public si se vor desfasura pe durata a 24 de ore.

Potrivit expunerii de motive, semnata de primarul general, Gabriela Firea, legislatia privind regimul contraventiilor prevede faptul ca aplicarea sanctiunii contraventionale se poate face doar in cazul faptasului si ca in cazul stationarilor neregulamentare aceasta procedura este foarte greoaie, deoarece impune conditia ca agentul constatator sa astepte langa vehicul pana la sosirea conducatorului auto.

"Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice prevad si posibilitatea de a se putea aplica, pe langa sanctiunea principala, si una complementara, constand in masura tehnico-administrativa de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar. Pentru a se putea interveni eficient in cazul stationarilor neregulamentare, mai ales in cazurile in care se stanjeneste circulatia mijloacelor de transport public sau alternativ sau cand se ingreuneaza operatiunile de salubrizare sau deszapezire, este necesara demararea efectuarii activitatii de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar", se explica in document.