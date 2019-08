Un barbat de 44 ani din Galati a fost arestat preventiv dupa ce a agresat sexual doua fetite in scara unui bloc la sfarsitul saptamanii trecute, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Gabriela Costin.





Potrivit acesteia, o femeie a vazut barbatul in posturi indecente langa cele doua fetite de 6 si 7 ani si a anuntat politia.

"Politistii au intervenit rapid la fata locului si au prins barbatul in varsta de 44 ani. Din cercetari a reiesit ca acesta a intalnit fetitele intr-un parc din zona si, sub pretextul ca o sa le arate o pisica, le-a atras in scara blocului. Barbatul a fost retinut 24 de ore, acuzat fiind de agresiune sexuala. Ulterior, a fost prezentat instantei care a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile", a precizat Gabriela Costin, potrivit Agerpres.