Romania se situeaza in fruntea clasamentului atunci cand vine vorba despre numarul biciclistilor ce si-au pierdut viata in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, conform datelor publicate de Eurostat.





In cazul biciclistilor ar fi vorba despre 10 decese la un milion de locuitori in 2017, arata Eurostat.

La polul opus, insa, se claseaza Cipru si Luxembrug fara vreun deces.

Media la nivelul UE ar fi de de 3,9 decese la un milion de locuitori.

In egala masura, in cazul pietonilor, rata de decese in cazul accidentelor rutiere tot in Romania ar fi cea mai mare, cu 37 de decese la un milion de locuitori. Cea mai scazuta rata s-a intregistrat in Danemarca, cu trei decese la un milion de locuitori.

In 2017, in tara, s-au inregistrat 1.951 de decese in accidente rutiere. Dintre acestea 812 au fost inregistrate in randul pasagerilor autovehiculelor, 733 - in randul pietonilor si 191 - in randul biciclistilor, noteaza hotnews.ro.