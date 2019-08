Radu Banciu a vorbit in cadrul emisiunii pe care o modereaza despre un studiu, potrivit caruia trenurile de marfa din tara nu ating nici 17km/h in medie.



"Noi traim intr-o tara libera si democrata, condusa de atatea partide politice, un pluripartism exceptional in ultimii 30 de ani, cu atatea si atatea descinderi la urnele de vot, ca astazi sa constatam ca in aceasta tara trenurile sunt mai incete decat trotinetele. Am vazut un studiu ca viteza medie a trenurilor de marfa din Romania a fost in 2018 de sub 17 km/h, ceea nu este departe de viteza trenurilor de calatori care este si ea tot in acest barem in mare masura, cu doua-trei exceptii notabile. O trotineta merge cam cu 6-7 kilometri in plus decat trenurile lui Zaharia Stancu din 1910, in copilaria scriitorului teleormanean. (...)

Exact acolo, la 1910, sunt astazi trenurile. Din cate stiu eu, nu exista niciun semnal de alarma la modul la care am trait cu totii aceasta vara in care totul era o alarma, totul era o emotie, totul era o isterie in urma a ceea ce s-a intamplat in Olt la Caracal. Nu am vazut pe nimeni sa sune la 112 pentru asa ceva. Nu am vazut niciun jurnalist sa se indigneze, nu am vazut pe nimeni sa iasa in strada.

Mi se pare ca aceste elemente de raspuns, aceste studii ne omoara cu picatura chinezeasca mult mai atroce decat orice crima comisa la fapt divers pe coloana oricarui ziar din lume. Oricate guverne ar schimba Romania de aici inainte, oricati presedinti am avea, aceste lucruri nu se vor schimba", a spus Radu Banciu in cadrul emisiunii "Lumea lui Banciu", potrivit stiripesurse.ro.