Cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate mai au la dispozitie 22 de zile pentru a se inregistra pe portalul votstrainatate.ro.

Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, le recomanda romanilor din strainatate sa opteze "cu incredere" pentru votul prin corespondenta, "ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara cozi, fara deplasari si fara costuri", se arata intr-un comunicat de presa transmis de AEP.

Cei patru pasi care trebuie urmati pentru exercitarea votului prin corespondenta sunt:

- completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul prin corespondenta. La acest formular trebuie anexata copia scanata sau fotografia actului de identitate si copia documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016);

- dupa primirea documentelor, Posta Romana transmite alegatorului urmatoarele documente necesare exercitarii votului prin corespondenta: doua plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua autocolante cu mentiunea "VOTAT", marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua certificate de alegator, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; doua buletine de vot prin corespondenta, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin; instructiuni privind exercitarea dreptului de vot; doua autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenta din tara;

- in momentul votarii, pe buletinul de vot se lipeste autocolantul cu mentiunea "VOTAT" pe patrulaterul cu candidatul preferat. Buletinul de vot astfel marcat se introduce in plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigileaza. Se completeaza certificatul de alegator, mentionand data si semnand olograf, se introduce plicul interior si certificatul de alegator in plicul exterior, care se sigileaza. In cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru presedintele Romaniei, inainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce contine candidatul pentru care opteaza, alegatorul trebuie sa se asigure ca acesta participa la cel de-al doilea tur de scrutin;

- in ceea ce priveste expedierea plicului sigilat care contine votul sau, alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate are trei variante: il trimite in tara, depunand plicul la orice oficiu postal ori in orice cutie postala a statului-gazda; il depune la orice operator de curierat sau il poate transmite la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din statul-gazda, dupa caz, pe cheltuiala sa; il poate depune personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din tara-gazda dupa caz.

Inregistrarea pe portalul votstrainatate.ro se poate face doar in nume propriu. Orice actiune de utilizare a datelor de identitate in vederea inregistrarii online in numele altei persoane este ilegala, subliniaza AEP, potrivit Agerpres.

Intrebari si sesizari legate de procedura de preinregistrare si inscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.