Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie propune, intr-o scrisoare deschisa, implementarea de programe nationale dedicate, cu finantare de la buget pentru pacientii cu psihoze, tulburari depresive si bipolare, dementa, alcoolism si drogodependente, precum si realizarea un Registru national pentru tulburarile psihice majore, inclusiv cu antecedente de auto/heteroagresivitate si potential suicidar.



ARPP propune si implementarea managementului de caz in psihiatrie, la nivel national, dezvoltarea centrelor de sanatate mintala si psihiatriei comunitare, infiintarea de echipe mobile, un lant terapeutic "articulat si bine definit", care sa urmeze pacientul de la iesirea din spital si pana la reinsertia socio-familiala si care sa cuprinda specialistul din spital, ambulator, medic de familie, asistent social, psiholog.

Totodata, reprezentantii asociatiei doresc investitii "adecvate" in infrastructura psihiatrica care este "invechita", precum si dotari corespunzatoare, incluzand reorganizarea/infiintarea de sectii specializate pe anumite patologii cum ar fi adictiile, psiho-geriatria cu personal calificat, normare moderna si training specific pentru a evita supraaglomerarea si incidente grave in sectiile de psihiatrie generala, asigurarea numarului optim de cadre medicale in sectia de psihiatrie generala acuti si in compartimentele cu persoane cu adictii, in sensul unui numar sporit de cadre medicale/pat de spitalizare decat cel prevazut actualmente, dar si programe nationale de educatie a populatiei privind tulburarile psihice si cele legate de substante.

"Referitor la tragedia de la Spitalul Sapoca facem urmatoarele precizari: in calitate de corp profesional national al specialistilor psihiatri, am observat cu ingrijorare tentative de translare a discursului din spatiul public de la neajunsurile si racilele din psihiatria romaneasca catre acuzatii nesustinute, neargumentate stiintific si nedovedite pana in prezent de malpraxis, cu mutarea centrului de greutate al atentiei publice catre presupusa neglijenta in serviciu sau greseli ale cadrelor medicale. Psihiatria se afla intr-o pozitie atat ingrata, vulnerabila, dar si de o mare responsabilitate si importanta sociala, la interfata dintre perceptia publica a sigurantei cetatenilor si drepturile categoriilor vulnerabile de pacienti cu probleme psihice, necesitand sprijin si recunoastere activa din partea autoritatilor pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale oferite, si nu oprobriu public sau stigmatizare. Manifestarile de violenta si heteroagresivitate/auto-agresivitate in randul pacientilor cu tulburari psihice majore sunt rare (aproximativ 10% din prezentarile in urgenta) si in general controlate de serviciile existente, dar cele extreme sunt exceptii notabile reprezentand uneori debutul medico-legal al unei manifestari psihice de raptus de agitatie psiho-motorie", sustine ARPP, potrivit Agerpres.