Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 iulie - 9 august 2019, actiuni de control in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 1,025 milioane de euro (4,849 milioane lei), conform Agerpres

In timpul controalelor au fost depistate 236 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 35 erau din Bucuresti, 29 din judetul Suceava si 23 din judetul Constanta.

In domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 2.427 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 4,141 milioane de lei, din care 3,076 milioane de lei pentru munca nedeclarata, fiind sanctionati 552 de angajatori.

In aceeasi perioada, in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost efectuate 1.519 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 708.000 de lei.

Angajatorii au comunicat catre inspectoratele teritoriale de munca 263 evenimente care, in urma cercetarilor efectuate de inspectorii de munca, vor fi sau nu incadrate ca fiind accidente de munca. Dintre acestea, 134 au avut loc in Bucuresti, 32 in judetul Timis si 28 in judetul Cluj.