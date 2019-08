Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, luni, ca familia va contesta expertiza INML care a stabilit ca fragmentele osoase gasite in locuinta lui Dinca apartin fetei, indiferent daca se va emite sau nu un certificat de deces.



"Indiferent daca se va da acest certificat de deces sau nu, (...) noi vom contesta in continuare aceasta expertiza. Sunt din ce in ce mai convins ca lucrurile nu stau deloc asa, eu cred ca si din anchetele care se vor mai face (...) veti vedea ca in Caracal sunt multi oameni care au avut de-a face cu acest monstru, care au beneficiat de pe urma lui si eu va garantez ca (...) vom lupta pana in panzele albe pentru a afla adevarul", a spus Cumpanasu la sediul Politiei Caracal, potrivit Agerpres.

El a infirmat speculatiile conform carora ar fi fost emis un certificat de deces de catre INML.

"Nu exista niciun certificat de deces emis de catre Institutul de Medicina Legala de care noi sa avem cunostinta, daca a primit DIICOT-ul, atunci sa spuna dansii lucrul acesta. (...) Emiterea unui certificat de deces la solicitarea DIICOT (...) pe un dinte, nu schimba cu nimic situatia, este o chestiune procedurala, probabil ca cei de la INML trebuie sa emita, pentru a-si acoperi prima decizie, pentru a-si acoperi urmele, trebuie sa emita asa ceva, dar nu se poate fara un raport final, pe care inteleg ca nu l-au terminat si atunci, pentru noi (...) nu schimba cu nimic situatia, o hartie care nu valoreaza absolut nimic pentru noi", a mai spus Cumpanasu.

El a depus luni la Parchetul General o plangere penala in legatura cu amenintarile pe care le-ar fi primit in ultima perioada. Dupa intalnirea cu procurorii, Cumpanasu le-a spus jurnalistilor ca nu vrea sa dezvolte acest subiect, pentru a nu da posibilitatea celor care l-au amenintat "sa-si acopere urmele".

"Am depus plangere la Parchet. Am informatii despre aceste amenintari, le-am adus la Parchet (...) Sunt si mesaje text si apeluri. Mai multe de atat ce vor oamenii astia? Nu o sa dezvolt subiectul acesta, pentru ca este un subiect care tine strict de ce am depus la Parchet si ei trebuie sa investigheze impreuna cu structurile specializate. Nu o sa le spun acum celor care cu facut-o ca sa isi acopere urmele. Eu vreau sa fie prinsi, nu sa fie eliberati, cum s-a intamplat la santajul mamei Alexandrei (...). Pentru mine este frustrant astazi sa nu stiu adevarul. Trebuie sa aflam ce s-a intamplat cu reteaua din jurul lui Dinca", a declarat Cumpanasu.

El a mai spus ca parintii Alexandrei sunt intr-o situatie din ce in ce mai grea, pentru ca "incertitudinea te omoara".

Remus Radoi, patronul unor firme de paza din Caracal, despre care presa sustine ca este seful unui clan din Caracal, a fost audiat luni la sediul DIICOT, in dosarul uciderii celor doua adolescente de catre Gheorghe Dinca.

Acesta a declarat ca a fost intrebat de procurori despre cazul de la Caracal, insa nu a avut ce date sa furnizeze anchetatorilor.

De asemenea, Remus Radoi a spus ca nu il cunoaste pe Gheorghe Dinca.