Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, este de parere ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, si-a amintit prea tarziu de faptul ca Bucrurestiul este poluat.

"Doamna Firea si-a adus aminte ca aerul din Bucuresti este irespirabil. Cam tarziu. Dar sa analizam ce ne propune Gabriela Firea, primar general de doar trei ani.

Doamna Firea vrea sa interzica accesul liber in Capitala pentru orice masina din afara zonei Bucuresti-Ilfov. Chiar daca e o masina electrica. Si mai vrea taxa de acces in centru pentru masinile cu motoare sub standardul de poluare Euro 3. Problema cu aceste masuri este ca sunt lipsite de coerenta. Cam ca intreg mandatul doamnei Firea de pana acum. Iata de ce:

1. Nu poti interzice accesul liber al masinilor in Bucuresti pe criteriul teritorialitatii. Traim intr-o tara fara frontiere interne. Plus ca motivul impunerii taxei, sustine doamna Firea, este protejarea mediului. De ce nu permite accesul fara taxa pentru orice masina electrica, daca tine cont de cine polueaza?

2. Nu poti, ca lider PSD, dupa ce, ca partid aflat la guvernare, ai dat liber la achizitia din UE a tuturor tipurilor de masini, indiferent de vechime si de motorizare, sa impui acum norma de poluare. In Bucuresti si in judetul Ilfov au intrat aproximativ 35% dintre cele 1,5 milioane de masini second-hand intrate in tara in ultimii doi ani.

3. Nu poti ataca motoarele diesel cand tocmai Primaria Generala, pe care o conduci, a cumparat 400 de autobuze diesel, chiar daca Euro6, in loc sa alegi tehnologii precum motorizarea hibrida, CNG (gaz natural comprimat) sau electrica.

4. Te lauzi ca vei cumpara tramvaie noi, dar infrastructura de tramvaie e la pamant, ba chiar linii considerate simbol ale STB, cum este tramvaiul 41, sunt practic blocate de lipsa de viziune si planificare din cladirea de vizavi de Cismigiu.

Vine septembrie si va creste traficul, iar Podul Grant nu e reparat, desi doamna Firea promitea ca va fi. Tramvaiul 41 va circula pe o singura linie nu stim exact pana cand. Unde se va duce tot traficul care trebuie sa ajunga din vestul orasului in nord? Prin centru, unde acum se deschide un nou santier, in Piata Unirii? Un primar cu viziune deschidea santierul acela la inceputul verii, nu in toamna, cand traficul e mai mare.

De asemenea, Pasajul de la Lacul Morii, despre care doamna Firea, primar de doar trei ani, ne spune o data la cateva luni ca e gata in procent de 90%, nu va fi foarte util prea curand. Fara conexiunea cu Centura Bucuresti si cu A1 Bucuresti – Pitesti, avem doar un pod deasupra Dambovitei. Crede cineva ca doamna Firea chiar stie ce face? In afara de imagine, desigur...

Guvernarea Romaniei si administratia Capitalei au nevoie acuta de competenta, de masuri coerente. Romania, ca tara europeana, merita mai mult, nu doar masuri populiste si decizii electorale", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook.