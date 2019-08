Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, sustine ca a aflat ca "procurorul Popescu a lucrat de fapt inainte in DNA si a instrumentat dosare in favoarea unor oameni care au detinut si detin sistemul".



"Dragi prieteni, sistemul a invins: mortul este vinovat si Dinca e doar un psihopat. Este noul consemn dinspre toate zonele: ACOPERITI URGENT CAZUL CARACAL. Nu exista clanuri, nu exista grupari de crima organizata in Caracal, in Olt sau oriunde in Romania. Tot mai multe "conserve" pensionate din politie, parchet si nu numai s-au activat deodata si ne explica cum Dinca este un biet batranel cu apucaturi sexuale, ba mai mult este promovata intens teza acestui animal prin care el nici nu a vrut sa le omoare. El doar le-a lovit si ce sa vezi in cazul lui Alex a incercat chiar sa o resusciteze, sa o salveze. Dar nu a putut si s-a gandit ca este mai bine sa o arda... Oameni buni mi-e greata si scarba.

Aflu acum ca procurorul Popescu a lucrat de fapt inainte in DNA si a instrumentat dosare in favoarea unor oameni care au detinut si detin sistemul, DIICOT este pregatit sa o declare decedata pe Alexandra si astfel sa opreasca orice cautare a ei si a oricarui clan de pe acolo, INML se joaca cu soarta familiilor si face jocul sistemului pregatit sa declare orice i se cere pt a stopa acest caz pt a merge mai departe pe teza batranului nebun care s-a enervat si el putin si le-a lovit fara sa vrea.

Mi-e scarba. Daca Popescu vorbeste jumatate din oamenii importanti din Romania pierd tot, la fel alti martori propusi de mine. Ma gandesc doar ce se va intampla daca acum acopera adevarul cu fiecare copil, cu fiecare fata a fiecarei familii din Romania pe viitor?. 0 clanuri, 0 arestati, 0 STAT. Mai au putin si ne conving ca a fost vina victimelor!", a scris Cumpanasu pe Facebook.