O femeie in varsta de 43 de ani a fost acrosata de un autoturism si accidentata mortal la primele ore ale diminetii de sambata, in timp ce se deplasa cu trotineta electrica in afara localitatii pe DN 22, catre comuna Lumina, informeaza Inspectoratul de Politiei Judetean (IPJ) Constanta.





Conform sursei citate, sambata 17 august, in jurul orei 3:00, soferul de 27 de ani al unui autoturism ce rula pe DN 22, dinspre cariera de piatra Sitorman catre localitatea Lumina, la km 280+700 m, a accidentat o trotineta electrica, fara elemente de semnalizare, condusa in aceeasi directie de mers de catre o femeie de 43 de ani. ''In urma accidentului a rezultat decesul la fata locului a conducatoarei trotinetei electrice, iar autoturismul, dupa impact, a parasit partea carosabila prin dreapta, si s-a rasturnat'', se arata in comunicatul IPJ Constanta.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×