Reprezentantii IPJ Vrancea au declarat, vineri, ca echipajul de politie arondat zonei din care o tanara a sunat de mai multe ori la 112 si a cerut ajutorul autoritatilor se afla in momentul respectiv la o alta interventie, privind o posibila fapta de violenta domestica asupra unui minor de sase ani.



IPJ Vrancea a dispus verificari asupra modului in care a actionat dispecerul de la 112 si deciziile luate in urma apelurilor tinerei.

"Inca de ieri (joi - n.r.) conducerea Inspectoratului a decis verificari prin structura de control intern. Practic, ofiterii de control intern verifica activitatile desfasurate de fiecare politist implicat in acest caz, plecand de la modul de abordare pana la respectarea tuturor atributiilor cuprinse in fisa postului. In paralel, se desfasoara si verificari privind aspectele sesizate de apelanta, respectiv sicanare in trafic. Din cele constatate pana in prezent a rezultat faptul ca dispeceratul 112 si dispecerul care era de serviciu in acel moment au apreciat ca nu exista o stare de pericol iminent in conditiile in care apelanta se afla la domiciliu, iar echipajul de politie arondat zonei respective se afla la o interventie privind sesizarea unei posibile fapte de violenta domestica asupra unui minor de sase ani. Apelantei i s-a comunicat faptul ca de indata ce echipajul va finaliza interventia la care se afla se va deplasa la domiciliul acesteia, insa tatal a precizat ca nu mai este nevoie. I s-a recomandat totodata apelantei sa depuna plangere la postul de politie Vanatori", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu.

Ea a precizat ca modul in care s-a purtat convorbirea intre dispecerul 112 si apelant, precum si deciziile din zona de management operational al echipajelor existente sau in rezerva vor fi analizate cu strictete de ofiterii Biroului de control intern impreuna cu alti ofiteri de la IPJ Vrancea, iar la finalul tuturor verificarilor vor fi dispuse masurile legale in cauza.

Potrivit politiei, in zona respectiva existau, pe langa echipajul de politie arondat zonei, si echipaje de rezerva, ancheta urmand sa verifice si modul in care au actionat acestea.

Intre timp, tanara care a apelat de trei ori 112 a depus o plangere ce a fost inregistrata la Postul de politie Vanatori.

In noaptea de luni spre marti, o tanara a apelat de mai multe ori numarul de urgenta 112 si a cerut ajutorul autoritatilor, declarand ca este sicanata in trafic.