Numaratoarea berzelor albe a adus, in 2019, un record absolut - pentru prima oara un cuib cu sapte pui, care se afla in satul Horodnic de Sus, judetul Suceava, informeaza vineri Societatea Ornitologica Romana.



Pana acum, in baza de date a SOR au mai existat cuiburi cu sase pui, dar acesta este primul in care parintii reusesc sa creasca sapte. Astfel de cazuri sunt extrem de rare si unul dintre ele a mai fost inregistrat anul trecut in Bulgaria, scrie Agerpres.

SOR precizeaza ca numaratoarea berzelor albe din Romania s-a incheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicatiei "Uite, Barza!". De altfel, 2019 este anul cu cele mai multe cuiburi recenzate cu ajutorul aplicatiei: au fost inregistrate 3.206 cuiburi, dar numai 2.788 au fost validate.

In acest an, in topul judetelor unde au fost numarate cele mai multe cuiburi de barza se afla: Suceava (230), Harghita (211), Calarasi (162), Constanta (160), Tulcea (139), Botosani (92), Timis (71), Ialomita (70).

Cuibul situat la cea mai mica altitudine in 2019 - un metru peste nivelul marii - se afla la Pardina, in judetul Tulcea, iar cuibul situat la cea mai mare altitudine - 985 de metri peste nivelul marii - la Moldova-Sulita, in judetul Suceava, se mai arata in comunicatul SOR.