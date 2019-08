Siminica Mirea, senator PSD Olt, a depus un proiect legislativ in Parlament, care vizeaza patrunderea oricarei persoane intr-o locuinta, fara mandat, in cazul in care viata unei persoane este in pericol, sau o persoana a fost rapita.

La articolul 157 din Codul de Procedura Penala, se adauga un al treilea alineat care prevede: "Prin exceptie, este permisa patrunderea oricarei pesoane in domiciliu, fara emiterea unui mandat de perchezitie domiciliara, atunci cand exista indicii temeinice privind existenta unei primejdii privind viata sau integritatea fizica a unei persoane si este necesara patrunderea pentru inlaturarea acesteia", potrivit digi24.ro. In acelasi timp, alta prevedere a acestui proiect este cresterea exigentelor cu privire la eliberarea conditionata, in cazul detentiei pe viata. Persoana condamnata va face 20 de ani cu executare din pedeapsa sa, trebuie sa aiba o conduita buna, fara sa reprezinte un pericol pentru societate si sa nu fi savarsit infractiunea de omor calificat. Pedepse cu inchisoarea pentru sechestrarea de persoane O alta prevedere a acestui proiect consta in pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 8 ani pentru sechestrarea unei persoane si pedeapsa cu inchisoarea, de la 6 luni la 2 ani pentru supravegherea nelegitima si fara drept a unei persoane sau a locuintei acesteia. Propunerea Siminicai Mirea mai prevede pedepse de la o luna la 2 ani pentru amenintarile prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pedeapsa putand varia in functie de gravitatea faptei. Alte pedepse prevazute de aceasta propunere legislativa mai sunt si pedepsele cu inchisoarea de la 2 la 5 ani, pentru supunerea unei persoane la munca fortata, iar articolul 222 din Codul Penal, cu privire la racolarea de minori in scopuri sexuale, va prevedea pedeapsa cu inchisoarea de la 1 an la 5 ani, in loc de maxim un an, cum era prevazut in legea initiala, mai precizeaza cei de la digi24.ro. Proiectul mai urmareste si modificarea Articolului 223 din Codul Penal, care va cuprinde: "Pretinderea in mod repetat de favoruri de natura sexuala in cadrul unei relatii de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda". Aceasta propunere legislativa a senatoarei a venit in urma intamplarilor din cazul Caracal. Codul si Procedura Penala fiind neclare cu privirea la patrunderea in locuinta unei persoane, fara a avea mandat de perchezitionare. Siminica Mirea motiveaza aplicarea modificarilor prin faptul ca legislatia ar fi mult prea permisiva cu infractorii.

