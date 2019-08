O fata din Vanatori, Vrancea, a fost refuzata de dispecerul 112, care i-a transmis ca nu sunt echipaje disponibile pentru a o ajuta. Tanara apelase la numarul de urgenta dupa ce fusese sicanata in trafic de mai multi barbati.



Dispecera care a preluat apelurile fetei, o politista, i-a spus acesteia ca poate dura si trei ore pana cand ajunge un echipaj la ea, informeaza observator.tv.

Fata a sunat la 112 dupa incident, cand a ajuns acasa, in siguranta, intr-un sat din comuna Vanatori. A cerut ajutor, spunand ca a fost sicanata in trafic de mai multi barbati si ca se teme sa plece de acasa, pentru ca scena s-ar putea repeta.

Ea a spus ca ii cunoaste pe tineri si a revenit cu un apel la 112 dupa 45 de minute, cand a inregistrat dialogul:

Dispecera: Nu au ajuns?

Fata: Nu, am mai sunat si acum 45 de minute, ei tot la fel de galagiosi sunt. Mie imi este teama sa plec cu masina inapoi unde am treaba.

Dispecera: Repet acelasi lucru pe care vi l-au spus si mai devreme, colegii mei vor interveni atunci cand vor termina activitatile pe care le desfasoara acum. Mai mult nu va putem ajuta.

Fata: Eu va cred, dar nu pot sa astept doua ore dupa un echipaj.

Dispecera: Nu avem incotro, domnisoara! Exista varianta sa dureze o jumatate de ora, exista varianta sa dureze 2, 3 sau 4 ore, nu stiu cand vor termina.

Fata: Eu va inteleg. Si daca eu doresc acum sa plec cu masina si domnul cu numarul de inmatriculare la fel ma va sicana si ma va accidenta in trafic?

Dispecera: Eu va recomand sa stati in conditii de siguranta pentru dumneavoastra, pana vor sosi colegii mei. Asta e recomandarea noastra. Nu avem cum. Va inteleg supararea, dar nu avem...

Fata: Si cat timp ar trebui sa astept ca sa pot pleca?

Dispecera: V-am spus ca habar nu am! Poate dura jumatate de ora, poate dura o ora, poate dura 20 de minute sau poate dura 3 ore. Habar nu am! Doamna... Domnisoara, sa nu credeti ca ei au alta treaba in afara de munca de politie! Sunt la un caz unde cineva era amenintat cu un cutit ca va fi omorat. Adica trebuiau sa fie acolo...

Fata: Toate echipajele?

Dispecera: Nu toate, doamna. V-am dat exemplu doar de unul. Asta este legislatia. La revedere!