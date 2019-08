In Bucuresti, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, o zona destul de aglomerata, masinile parcate au devenit tinta hotilor.

Cea mai recenta inventie a acestora este metoda "Amenda falsa de parcare". Hotii lasa pe parbrizul masinii o amenda de parcare, iar plata trebuie facuta online, in contul mentionat acolo. Sumele cerute ajung undeva la 3.000 de lei.

Daca gasiti asa ceva pe parbrizul masinii dumneavoastra, nu virati suma ceruta in acel cont, ci contactati institutia care apare mentionata in act. In cazul in care nu este mentionata, mergeti la cea mai apropiata sectie de politie.