Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca datele prezentate de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza arata ca Romania este al doilea stat din UE si ii contrazic pe reprezentantii Opozitiei care au afirmat ca economia este "in prabusire".





"Cei care au spus ca Romania are o mare problema economica, ca, efectiv, suntem in prabusire au fost contrazisi de datele date astazi de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza care au aratat faptul ca suntem al doilea stat din Uniunea Europeana ca si crestere economica. Sunt curioasa, cei din Opozitie, cei care, de fapt, cred ca-si doresc sa ne prabusim pentru a castiga capital electoral ce vor spune cand cifre oficiale contrazic ceea ce ei au afirmat in spatiul public", a declarat Dancila, dupa ce a participat la sedinta Comitetului Executiv Judetean al PSD Suceava, potrivit Agerpres.