Ministerul Afacerilor Externe a precizat joi ca un numar de 25 autovehicule si aproximativ 100 cetateni romani au fost transferati, pana la acest moment, pe partea continentala a Greciei dinspre insula Samothraki, familiile cu copii si persoanele cu dizabilitati avand prioritate la imbarcare.

"In cursul zilei de 14 august 2019 au fost efectuate sase curse de transfer dinspre insula Samothraki, dintre care doua exclusiv pentru autoturisme. Consulul general al Romaniei la Salonic aflat in portul Alexandroupoli din data de 14 august a asistat pe parcursul noptii la desfasurarea demersurilor de evacuare a cetatenilor romani dinspre insula Samothraki, fiind singurul diplomat strain prezent in port. Familiile cu copii si persoanele cu dizabilitati au avut prioritate la imbarcare", se arata intr-un comunicat de presa remis Agerpres de MAE.

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei la Salonic, monitorizeaza in continuare situatia, mentine legatura atat cu autoritatile locale competente, cat si cu cetatenii romani ramasi pe insula si continua demersurile pe langa autoritatile elene in vederea evacuarii tuturor cetatenilor romani din zona", se mai arata in comunicat.