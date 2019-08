Un barbat in varsta de 53 de ani din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, acuzat de lipsire de libertate si de viol asupra unei minore de 11 ani din localitate, a fost gasit spanzurat.





"Politistii Sectiei Rurale numarul 7 Baneasa au fost sesizati astazi de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca vecinul sau s-a spanzurat. A fost constituita o echipa operativa complexa, condusa de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, care s-a deplasat la fata locului, ocazie cu care a fost constatat faptul ca cele sesizate se confirma. De asemenea, in timpul cercetarilor, la fata locului s-a prezentat o minora de 11 ani care a declarat faptul ca este fata concubinei persoanei decedate si ca, in noaptea de marti spre miercuri, a fost victima infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si viol, comise de barbatul decedat", se arata intr-un comunicat de presa emis miercuri de IPJ Giurgiu.

La fata locului s-a deplasat o ambulanta pentru acordarea de ingrijiri medicale minorei.

Cu ocazia examinarii medico-legale a minorei, medicii legisti au stabilit ca aceasta prezinta leziuni specifice infractiunii de viol.

A fost efectuata autopsia cadavrului, medicii legisti concluzionand ca moartea a fost violenta, datorandu-se insuficientei cardio-respiratorii acute determinate de o asfixie mecanica produsa prin spanzurare.

Cercetarile au fost preluate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu.