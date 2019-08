‚ÄčTrupa Metallica, prin fundatia sa All Within My Hands, a donat 250.000 de euro, pentru construirea primului spital oncologic pentru copii, proiect al Oanei Gheorghiu si Carmen Uscatu de la „Daruieste viata”.



Gestul a fost facut public pe Facebook de „Daruieste viata”. Spitalul de Oncologie si Radioterapie Pediatrica - un proiect al Asociatiei Daruieste Viata - va fi primul spital specializat in oncologie pediatrica din Romania si va functiona in incinta spitalului Marie Curie din Bucuresti, scrie stirileprotv.ro. Pacientii vor avea acces la toate specialitatile pediatrice necesare pentru tratarea holistica a copiilor bolnavi de cancer (chirurgie, ortopedie, cardiologie, neurochirurgie, ORL etc). Noul spital va putea asigura tratarea, in fiecare an, a peste 300 de copii bolnavi de cancer, dar si efectuarea a peste 9.600 de interventii chirurgicale oncologice si non-oncologice.

