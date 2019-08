Doi frati de 20 si 21 de ani au decedat, joi dimineata, intr-un accident de circulatie produs in comuna Baraganul, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp din beton, pe fondul vitezei excesive, apoi a luat loc, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, Laura Belciugan.

"Azi-noapte, un tanar de 21 de ani, din comuna Baraganul, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii de domiciliu catre DJ 211B, din cauza vitezei excesive, pierde controlul volanului si loveste un stalp din beton. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar pasagerul din dreapta, fratele soferului, de 20 de ani, a fost aruncat din auto. A rezultatul decesul celor doi frati, trupul soferului fiind gasit carbonizat. S-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa", a declarat Laura Belciugan.

La fata locului au ajuns echipajele de pompieri si SMURD de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila si o ambulanta de la Serviciul de Ambulanta Judetean Braila.

"Una din victime a fost proiectata in afara autoturismului si i s-au aplicat manevre de resuscitare, iar cea de-a doua victima a fost gasita decedata in urma accidentului. La o ora de la producerea accidentului a fost declarat decesul si celei de-a doua victime. Autoturismul a ars in totalitate. Incendiul a afectat si gardul unei gospodarii", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian, potrivit Agerpres.