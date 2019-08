Republicanul Steve King, membru al Congresului, a pledat, miercuri, pentru interzicerea totala a avortului, spunand ca fara viol si incest rasa umana ar fi disparut demult, potrivit The Guardian.





"Ce ar fi sa privim arborele genealogic al fiecarei familii si sa il eliminam pe acela care a fost nascut in urma unui viol sau incest? Ar mai ramane populatie daca am face acest lucru? Luand in considerare toate razboaiele, toate violurile si invaziile care s-au petrecut in istoria multor natiuni, stiu ca nu pot spune ca nu am fost efectul acelor evenimente", a declarat King in cadrul unei intalniri in Urbandale, Iowa.

King, care a fost caracterizat de Donald Trump drept potential "cea mai conservatoare fiinta umana", a sustinut un proiect de lege de interzicere a avorturilor, inclusiv in caz de viol sau incest. Liderii republicani, care la inceputul anului i-au retras functiile din comisii lui King dupa ce a girat suprematia albilor, au ingropat proiectul referitor la interzicerea avorturilor, informeaza News.ro.

King a declarat miercuri ca avortul nu ar trebui permis in nicio situatie. "Nu este copilul de vina pentru pacatul tatalui sau al mamei", a spus el.

Comentariile acestuia au atras critici dure, inclusiv din partea democratilor. Senatorii Kirsten Gillibrand si Cory Booker i-au cerut demisia lui King.