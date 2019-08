Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de averse torentiale, vant si descarcari electrice in 8 judete ale tarii, pe parcursul zilei de joi.

Joi, in intervarul orar 14:00 - 23:00, "in judetele Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Brasov, Covasna si in zona de munte a judetelor Buzau si Sibiu, se vor semnala averse torentiale, intensificari ale vantului, descarcari electrice si izolat grindina", potrivit ANM.

Acestia au mai anuntat si ca, in intervale scurte de timp, vor fi acumulari de apa ce vor depasi 15-20 l/mp și izolat 35 l/mp.