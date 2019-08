Cand vine vorba de consumarea fructelor si legumelor, este imposibil sa dai gres. Indiferent sub ce forma le mananci, acestea ofera un echilibru organismului tau.







Iata care sunt cele mai benefice fructe pe care le poti consuma, potrivit nutritionistilor.

Pepenele

Pepenele contine 92% apa, ceea ce il face o alegere perfecta pentru a te hidrata, mai ales pe timpul verii. Pentru ca este bogat in apa, potasiu si magneziu, te poate ajuta sa reduci excesul de sodiu din dieta ta.

Merele

Studiile arata ca un consum frecvent al merelor poate reduce colesterolul si riscul de aparitie al bolilor de inima. Merele contin antioxidanti, care ajuta la buna functionare a sistemului celular si a circulatiei sangelui.

Kiwi

In afara de vitamina C, potasiu si antioxidanti, in Kiwi regasesti si acid folic, magneziu si vitamina B, care te vor ajuta sa te relaxezi. Studii recente arata ca, daca mananci kiwi inainte de culcare, acesta te va ajuta sa adormi mai repede, potrivit goodhousekeeping.com.

Ciresele

Te simti stresat? Mananca o portie de cirese! Pe langa multitudinea de antioxidanti pe care aceste fructe ii contin, in cirese se gaseste si quercetina, un antioxidant care s-a dovedit ca are un efect calmant.

Bananele

Bananele sunt bogate in fibre, dar asta nu este singurul lor beneficiu. Acestea sunt si o gustare foarte buna, care poate reduce colesterolul.

Portocalele

Probabil ca stii deja ca aceste fructe contin foarte multa vitamina C. Ceva ce probabil nu stiai este ca citricele au proprietati anti-inflamatorii, antioxidante si anti-cancer.

Grapefruit

La fel ca alte citrice, grapefruit-ul contine vitamina C. Cercetarile arata ca acest fruct ajuta la imbunatatirea presiunii snagelui si poate reduce colesterolul.

Lamaile

Lamaile au o concentratie mare de vitamina C, acid folic, potasiu si flavonoide. Flavonoidele favorizeaza o circulatie buna a snagelui si reduce riscul de deteriorare a celulelor creierului.