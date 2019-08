Lidl anunta ca scoate complet de la vanzare produsele de plastic de unica folosinta si testeaza alternative pentru pungile de la raioanele de legume si fructe si brutarie.





Incepand cu 15 august 2019, Lidl renunta la vanzarea in magazinele sale a articolelor de unica folosinta din plastic, cum ar fi pahare, farfurii adanci si intinse, dar si tacamuri si paie. Totodata, Lidl va incepe in acest an testarea unei solutii de tip sacosa reutilizabila pentru cantarirea si transportul fructelor si legumelor din Piata Lidl, dar si a pungilor din plastic compostabil, analizand viabilitatea acestui material ca alternativa la plasticul subtire.

Aceste demersuri fac parte din strategia mai ampla a Lidl, anuntata in 2018, prin care isi propune sa reduca plasticul utilizat cu cel putin 20%, pana in 2025. De asemenea, demersurile se afla in linie cu decizia Consiliului UE, de a interzice utilizarea articolelor din plastic de unica folosinta, fiind asumate de Lidl in mod voluntar, inainte ca aceasta sa intre in vigoare, in anul 2021. Compania actioneaza in linie cu strategia REset Plastic a grupului Schwarz, ce isi propune sa diminueze cantitatea de plastic folosita si sa inchida ciclurile de reciclare.

In acest sens, compania ia masuri precum, crearea unor ambalaje complet reciclabile pentru produsele marca proprie, folosirea pungilor reutilizabile sau testarea celor din material compostabil din resurse regenerabile, care respecta reglementarile internationale din domeniul ambalajelor biodegradabile, precum standardul european EN 13432 si certificarea TUV Austria.

Ca parte a aceleiasi strategii mai ample, anuntata in 2018, Lidl Romania va introduce ambalaje prietenoase cu mediul pentru articolele marca proprie, ce alcatuiesc aproximativ 80% din intregul sortiment de produse. Pana in 2025, toate ambalajele din plastic pentru marcile proprii vor fi concepute astfel incat sa fie 100% reciclabile.

Pe langa masurile interne pe care compania le ia pentru a reduce plasticul in magazinele sale, Lidl investeste si in programe de impact in domeniul protectiei mediului, derulate de organizatii non-profit. Cea mai recenta initiativa este “Cu apele curate”, lansata in aceasta primavara de Asociatia MaiMultVerde, ce isi propune sa combata poluarea cu plastic a apelor Dunarii. Proiectul cuprinde actiuni de igienizare a malurilor fluviului si de identificare si implementare a solutiilor de prevenire a poluarii cu plastic a Dunarii.

Proiectul include si evaluarea si revizuirea politicilor publice privind gestiunea deseurilor din plastic, protejarea apelor sau educatia pentru mediu cu implicarea autoritatilor romane, se precizeaza in comunicatul companiei.

Toate initiativele Lidl pentru reducerea cantitatii de deseuri din plastic se inscriu in programul REset Plastic, al Grupului Schwarz.