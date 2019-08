Mama Luizei Melencu, fata de 18 disparuta de acasa in luna aprilie si pe care Gheorghe Dinca a spus ca a ucis-o si incinerat-o, a ajuns la capatul puterilor. Nu stie inca ce s-a intamplat cu fiica ei, dar spera intr-o minune.



"Dupa patru luni de la disparitia Luizei noi nu stim daca este vie sau moarta. Eu sper sa fie in viata. Astept insa ca statul roman sa ne trimita un raspuns oficial. Nu avem informatii despre nici o pista din ancheta. Doar avocatul ne tine la curent cu ce se intampla.

Noi vrem sa aflam ce se intampla cu fata mea. Nu am cerut niciodata bani pentru nimic, asa cum am auzit ca vreau bani de la statul roman. Astept ca statul roman sa afle ce s-a intamplat cu copilul meu", a declarat mama Luizei Melencu pentru Mediafax.

"Am doua fete. Cea mare are 22 de ani si este casatorita. In ultimii 12 ani am muncit pentru Luiza. Acum plecasem doua luni ca sa am bani sa ii dau pentru scoala de soferi si sa ii iau masina. Ea isi dorea sa urmeze si niste cursuri de make-up. Era foarte pasionata de machiaj, de unghii. Totul s-a spulberat", a mai spus Monica Melencu.

"Parca am simtit ca se intampla ceva rau cu ea in ziua respectiva. Cand a plecat a pus-o mama mea la ocazie, la cineva cunoscut. Luiza s-a intalnit cu Gheorghe Dinca la intoarcere. Am si zis: mami, sa ai grija la cine te urci in masina. Si ea mi-a spus: mami, stii cat de mult te iubesc si nu vreau sa te supar. Ea cand a ajuns in Caracal, parca ar fi presimtit ca va fi ceva. De obicei nu vorbea cu tatal ei. Era mai mamoasa. Atunci l-a sunat pe sotul meu, care era in Italia, si i-a spus ca nu a reusit sa scoata banii", a declarat mama Luizei Melencu.

"Nu mai am putere. Traim de pe o zi pe alta. Nu stim daca Dumnezeu sau statul roman ne vor ajuta sa ne gasim copilul. Este foarte greu", a mai spus femeia, a carei fiica a disparut inca de pe 14 aprilie.