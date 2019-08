Nutritionistul Mihaela Bilic expune cateva dintre motivele pentru care oamenii iubesc iesirile la iarba verde.



"De ce ne place iesirea la iarba verde? Pentru ca e cu mancare!

Cuvantul 'picnic' declanseaza automat, in fiecare dintre noi, o bucurie copilareasca. Iesirea in natura are un aer de vacanta, de petrecere, vine cu o nerabdare, cu garantia unei experiente placute, reusite. Ce presupune picnic-ul? O masa la iarba verde cu accesoriile de rigoare: cosulet si paturicašŸ˜‰ Bineinteles, daca vrem un picnic de fite, cosuletul va avea si tacamuri, farfurii, pahare cu picior si fata de masa.

Insa, eu vreau sa vorbesc mai degraba de senzatia minunata pe care o ai atunci cand mananci afara, asezat pe iarba. Nu conteaza ca e vorba de un sandvis banal, faptul ca esti in contact direct cu Natura e un fel de evadare, de eliberare, de intoarcere la simplitate, la firesc. O mamica imi spunea deunazi ca iubeste picnic-ul pentru copiii ei, din simplu motiv ca scapa de stresul firimiturilor si al petelor. Asta e adevarul, cand mancam afara parca ne bucuram mai tare de mancare!

Iar picnic poti face si in parc sau pe marginea drumului, la umbra unui copac. Importanta este deconectarea de la tot ce tine de profesional si social pret de un sfert de ora. Gustul mancarii savurate la firul ierbii e altul iar placerile simple au fost si vor ramane de necontestat. Picnic-ul e una dintre ele", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.