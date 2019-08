Nutritionistul Mihaela Bilic sustine ca leguminoasele sunt considerate un fel se alimente - minune "un produs 2 in 1 - proteine si fainoase la un loc".



"Proteina din mazare, noua fita in nutritie

Nu cred ca promovarea veganismului este intamplatoare, planeta risca in viitorul apropiat sa nu mai poata hrani miliarde de carnivori. Si cum vremurile in care se murea de foame au trecut demult, provocarea industriei alimentare este sa gaseasca produse capabile sa acopere nevoile de nutrienti ale omenirii.

Cu siguranta produsele vegetale sunt mai ieftine, mai usor de produs si mai eficiente ca randament la cultivare. Nu-i tot una sa recoltezi cereale sau fasole de pe un camp de cateva hectare, cu a creste animale, fie ele si in regim intensiv.

Cerealele si agricultura au aparut acum 10.000 ani ca sursa de hrana pentru oameni, solutie salvatoare care a dus la multiplicarea vertiginoasa a populatiei pe glob. Departe de a fi alimente ideale sau complete, cerealele s-au dovedit greu de digerat. Amidonul din ele (sursa de glucoza) nu poate fi consumat in stare cruda, el trebuie copt sau fiert. Proteinele din cereale pun si ele probleme, pe de o parte pentru ca sunt incomplete (nu au toti aminoacizii esentiali), pe de alta parte pentru ca determina inflamatie la nivelul intestinului (vezi intoleranta la gluten). Cat despre fibre, desi ele contin carbohidrati complecsi, oamenii nu le pot digera (nici chiar prelucrate termin), deci raman sursa de hrana doar pentru animalele ierbivore

Leguminoasele s-au dovedit ulterior marea speranta a nutritiei de masa, cu soia ca reprezentant de baza. Toate boabele, fie ele de soia, fasole, mazare, naut sau linte, au marele avantaj de a avea un continut mare de proteine:20-22% raportat la produsul uscat, adica aproape cat carnea. E adevarat, nici aceste proteine vegetale nu sunt complete, insa e suficient sa pui langa ele o felie de paine sau un bol de orez si gata, ai acoperit tot spectrul de AA esentiali.

Leguminoasele au si carbohidrati lenti din belsug (amidon), fapt ce le recomanda ca sursa de energie (glucoza) in alimentatie. Ele sunt considerate un fel se super-food, un produs 2 in 1: proteine si fainoase la un loc. Satioase (prin proteine), hranitoare (prin amidon), dietetice (nu au decat urme de grasimi) si bogate in fibre si minerale, leguminoasele par a fi noul WOW in materie de nutritie si alimentatie.

Soia a fost detronata de pe pozitie de lider al produselor vegetariene datorita continutului mare de fitoestrogeni, substante similare cu estrogenul feminin, ce pot produce mari dereglari hormonale, mai ales la copii si barbati. Apoi nu trebuie sa uitam ca soia este principalul reprezentant cand vine vorba de modificari genetice si culturi intensive, amanunte care au umbrit serios reputatia de super-aliment al acestor boabe

Mazarea, produsul preferat al industriei alimentare vegane

Ce urmeaza dupa soia? Se pare ca mazarea este mai nou produsul preferat al industriei alimentare vegane, proteinele din mazare fiind folosite pe scara larga ca inlocuitor al proteinelor animale. Odata scapati de amenintarea fitoestrogenilor si a dezechilibrelor imunitare provocate de OMG-uri (organisme modificate genetic), putem manca mazare fara griji. Pana si la capitolul balonare pune mai putine probleme fata de fasolea boabe, iar cu sos de rosii si marar e de-a dreptul delicioasa

Bineinteles ca nu trebuie sa ne limitam la preparatele vegetariene, mazarea cu pui e un preparat cu care ne-au crescut bunicii. Iar pentru mai multa eficienta folositi mazare congelata sau in conserva si ciocanele de pui- fierbe repede si se topeste in gura de frageda ce e", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.