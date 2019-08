"Bravo, Gabriela Firea! Primele masuri pentru reducerea poluarii cauzate de masini! E primul pas, trebuie mers inainte! Pe langa acest proiect, pe care ALDE il va sustine, e nevoie si de o campanie de educare si constientizare privind nevoia reducerii poluarii", a scris Tariceanu pe Facebook.

Primarul general Gabriela Firea anunta introducerea in dezbatere publica a unui proiect ce prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Bucuresti, dar care nu sunt inmatriculate in Capitala sau in judetul Ilfov. In egala masura, doreste interzicerea autoturismelor sub Euro 3 in centrul Capitalei, indiferent de locul unde sunt inmatriculate.