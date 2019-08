Magistratii Tribunalului Olt au decis, miercuri, prelungirea cu inca 30 de zile a mandatului de arestare preventiva a lui Gheorghe Dinca.



Prelungirea mandatului lui Gheorghe Dinca a fost facuta din data de 26 august pana pe 24 septembrie, conform deciziei Tribunalului Olt. Acuzatul nu a facut nicio contestatie la decizia magistratilor, precizeaza cei de la europafm.ro.

Miercuri, Gheorghe Dinca a fost dus la Tribunalul Olt, unde cei de la DIICOT au solicitat sa i se prelungeasca mandatul de arestare preventiva cu inca 30 de zile.

Inculpatul a recunoscut cele doua crime facute, si anume omorarea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu si incinerarea cadavrelor celor doua.

Anchetatorii continua cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca. Acestia se vor folosi de aparatura speciala de cercetare a solului, cu care spera sa gaseasca si alte probe incriminatorii, in pamant sau in gropile acoperite cu beton, potrivit unor surse judiciare. La cercetari vor participa si specialisti in geodezie.