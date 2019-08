Incepand de la ora 12:00 pana la ora 22:00, "instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in vestul si nord-vestul tarii, apoi si in centrul, nordul si sud-vestul teritoriului. Vor fi intensificari ale vantului, cu rafale in general de 55 – 70 km/h, iar temporar peste 80 – 90 km/h, mai ales in sudul si vestul Olteniei, Transilvania si, posibil, in nordul Moldovei. Se vor semnala vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.

Pe parcursul dupa-amiezii de miercuri, disconfortul termic va persista in sudul, estul si centrul", se arata in atentionarea cod galben.

Vremea in Capitala

"Disconfortul termic va persista in Capitala pe parcursul zilei de miercuri iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin ziua si variabil noaptea. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi de 18...19 grade, usor mai scazuta in zona preoraseneasca.

Din dupa-amiaza zilei de joi, probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata. Vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi in jur de 30 de grade, iar cea minima de 16....18 grade".