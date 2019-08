Fragmentele osoase gasite langa o padure din Caracal nu sunt ale Alexandrei, ci provin de la o persoana de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani, se arata in raportul de expertiza medico-legala antropologica inaintat de INML catre DIICOT.



"Prin adresa din data de 13.08.2019, Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici' a inaintat catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism raportul de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren a inculpatului Dinca Gheorghe la data de 05.08.2019 in zona de liziera de padure, amplasata pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal, indicate de catre inculpat ca apartinand victimei majore. Din analiza raportului preliminar de expertiza medico-legala antropologica rezulta ca fragmentele osoase examinate provin de la o persoana de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 - 19 ani si ca sunt altele decat cele ce s-au individualizat anatomic printre resturile scheletale descoperite in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuinta inculpatului Dinca Gheorghe", precizeaza un comunicat al DIICOT.

Potrivit unor oficiali DIICOT, urmeaza ca INML sa stabileasca, printr-o expertiza ADN, daca fragmentele osoase gasite langa padure apartin Luizei Melencu sau provin de la o alta persoana.

Pe 5 august, anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu. Sacul a fost gasit intr-o padure de langa Caracal, Dinca fiind cel care le-a indicat anchetatorilor locul unde se afla. Initial, el le-a spus anchetatorilor ca i-a aruncat trupul Luizei in raul Olt, apoi in Dunare, scrie Agerpres.

Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112, si ulterior i-a incinerat corpul. Expertiza INML a stabilit ca fragmentele osoase gasite in locuinta lui Dinca apartin Alexandrei.

De asemenea, el sustine ca a ucis-o si pe cea de a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie.