Facand referire la tehnologia 5G, presedintele Klaus Iohannis a mentionat ca in tara "unii nu sunt suficient de ingrijorati", motiv pentru care subiectul va trebui abordat si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).



"La noi unii nu sunt suficient de ingrijorati. (...) Nu realizeaza ce se intampla de fapt. Cred ca va trebui sa discutam si in CSAT", a mentionat seful statului in cadrul unei intalniri informale cu presa.

Chestionat daca urmeaza sa aiba loc o sedinta CSAT in curand, Iohannis a declarat ca este posibil.

"E posibil sa avem o discutie", a precizat el.

Afirmatiile au fost facute in contextul in care Romania se pregateste sa lanseze licitatia pentru serviciile 5G, spre finalul acestui an, noteaza realitatea.net.

"Licitatia va fi deschisa tuturor, inclusiv companiilor care folosesc echipament de la Huawei Technologies Co.", a spus ministrul Comunicatiilor Alexandru Petrescu, intr-un interviu acordat Bloomberg.