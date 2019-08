Premierul Viorica Dancila, dupa tragedia de la Caracal, a declarat ca sunt pregatite ordonantele pentru situatiile de urgenta si ca va demara "un adevarat razboi impotriva criminalitatii".



"Ancheta (n.red.: de la Caracal) este facuta de DIICOT si nu pot sa spun eu daca sunt sau nu sunt multumita. Pentru mine, este important sa iau toate masurile ca cei vinovati sa plateasca. Este important sa aduc, din punct de vedere legislativ, acele elemente astfel incat fie ca vorbim de Ministerul Justitiei, fie de situatiile de urgenta, fie ca vorbim de Ministerul Afacerilor de Interne, sa avem aceste reglementari pentru ca astfel de fapte sa nu se mai intample. Am avut discutii cu MAI, cu Ministerul Justitiei, avem deja pregatite ordonantele de urgenta pentru situatii de urgenta. Am vorbit deja cu domnul Arafat, stiti foarte bine ca este un grup de lucru in subordinea premierului. Pentru mine, este important sa demaram un adevarat razboi impotriva criminalitatii", a spus premierul, potrivit antena3.ro.

Viorica Dancila a mai precizat ca este important sa existe o campanie impotriva traficului de persoane: "Este important ca astfel de tragedii sa nu se mai intample. Pentru acest lucru ar trebui sa existe un consens la nivel national".

"Nu este corect, nu este uman ca pe o tragedie sa incercam sa venim cu elemente politice. Si eu sunt mama. Sunt convinsa ca toate mamele din Romania s-au gandit la copiii lor si in acest moment cred ca trebuie sa gandim din punct de vedere uman, dincolo de interesele noastre politice. Eu voi face acest lucru", a mai declarat Dancila.