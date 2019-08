Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association.

O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea plamanilor in cazul a 7.071 adulti cu varste intre 45 si 84 de ani, din sase zone din Statele Unite.

Oamenii de stiinta au evaluat nivelul a patru poluanti - particule fine, oxizi de azot, carbon negru si ozon - din mediul exterior, in raza de domiciliu a participantilor si au analizat totodata gradul de deteriorare a plamanilor acestora.

Bolile cronice ale cailor respiratorii inferioare - emfizemul, boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), bronsita cronica si astmul - reprezinta a treia cea mai importanta cauza de deces la nivel mondial.

Participantii la studiu au fost monitorizati timp de zece ani si s-a descoperit ca expunerea pe termen lung la cei patru poluanti este asociata cu o crestere a riscului de emfizem. Cea mai semnificativa asociere a fost observata in cazul unei concentratii ridicate de ozon la nivelul solului, cu efecte considerabile si asupra gradului de deteriorare a functionarii plamanilor.

In zonele in care existau concentratii ridicate de ozon la nivelul solului, cercetatorii au descoperit o crestere a riscului de emfizem aproape egal cu cel reprezentat de fumatul unui pachet de tigari pe zi timp de 29 de ani.

''Am fost surprinsi sa observam impactul sever al poluarii aerului asupra evolutiei emfizemului in cadrul analizelor la plamani, in comparatie cu efectele fumatului, de departe cea mai cunoscuta cauza de emfizem'', a declarat unul dintre autorii studiului, doctor Joel Kaufman, de la Universitatea din Washington.

Expunerea la poluarea atmosferica provoaca afectiuni pulmonare

''Trebuie neaparat sa intelegem ce anume provoaca afectiunile pulmonare si se pare ca expunerea la poluarea atmosferica, comuna si greu de evitat, poate fi un factor important'', a adaugat specialistul.

Ozonul de la nivelul solului este produs atunci cand radiatiile UV interactioneaza cu poluantii rezultati din arderea combustibililor fosili, proces accelerat de valurile de canicula, potrivit Agerpres.

Concentratia de ozon la nivelul solului va continua sa creasca in cazul in care nu vor fi luate masuri pentru reducerea emisiilor rezultate in urma arderii combustibililor fosili si stoparea schimbarilor climatice, au estimat autorii studiului.

Rezultatele cercetarii efectuata de oameni de stiinta de la Universitatea din Washington, Columbia University si Universitatea din Buffalo, a fost publicata in jurnalul JAMA.