Un barbat, originar din Cluj, dar care s-a mutat de cativa ani in Marea Britanie povesteste incidentul in care a fost implicat dupa ce a criticat modul de actiune al autoritatilor in cazul de la Caracal.



Gabriel Papuc, in varsta de 40 de ani, relateaza ca incidentul ar fi avut loc in jurul orei 2.30, el fiind in compania unui prieten.

"Eu si amicul meu eram afara, in fata restaurantului, si am observat pe geamul deschis ca erau trei politisti care mancau acolo. I-am spus prietenului meu ceva de genul: «Ai vazut ce au facut nenorocitii astia la Caracal?», moment in care unul dintre ei m-a auzit si a iesit afara, urmat imediat si de ceilalti. Foarte dur a venit si mi-a cerut actele, insa fara sa salute si fara sa se prezinte. Aveam buletinul in buzunar, dar m-am speriat, sincer, plus ca nu se prezentase. I-am spus ca nu am acte la mine si i-am cerut sa se prezinte, dar drept raspuns au sarit pe mine, m-au trantit, mi-au pus catusele, m-au bagat in masina si m-au dus la sectia de politie de pe strada Albac. In masina, unul dintre ei, tortionarul fara nume, m-a lovit incontinuu. (...) Nu s-a oprit nici cand am ajuns acolo, pe scari, pe coridor, m-a tot lovit cu pumnii in coaste si in cap", a spus el, citat de adevarul.ro.

Captura: Digi24

Gabriel Papuc s-a ales in urma incidentului cu o amenda de 1.000 de lei pentru injurii aduse politistilor, primind totodata si un avertisment pentru refuzul de a se fi legitimat.

De asemenea, el a tinut sa mentioneze ca i s-a eliberat un "certificat medico-legal unde se spune clar ca am fost agresat prin lovire, leziuni cu 3-4 zile de ingrijiri medicale", potrivit digi24.ro.

Reactia Politiei

"Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda pentru adresare de injurii si cu avertisment pentru refuz de legitimare. S-a procedat la imobilizare prin folosirea fortei. Pana in prezent la sediul unitatii de politie nu a fost depusa vreo sesizare privind un eventual comportament abuziv al politistilor", arata reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Cluj.