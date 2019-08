O femeie de 42 de ani din Targu Jiu a tinut in apartament, timp de 2 ani, trupul neinsufletit al bunicii sale, pentru a-i incasa pensia. Cand si-a dat seama ca va fi descoperita, femeia s-a spanzurat in acelasi apartament.



Dupa ce a intrat in somaj, nepoata batranei s-a mutat la Targu Jiu, pentru a avea grija de bunica sa. Cand batrana a murit, femeia nu a anuntat pe nimeni de cele intamplate.

Parintii femeii de 42 de ani credeau ca batrana este in viata si in grija fiicei lor. Vecinii insa stiau de la nepoata ca bunica acesteia s-a mutat la tara, in localitatea Albeni.

Duminica, parintii femeii au anuntat ca vin vizita la Targu Jiu, pentru a face cumparaturi si, cu aceasta ocazie, i-ar fi facut o vizita si batranei. Speriata ca fapta sa va fi descoperita, femeia de 42 de ani si-a pus capat zilelor, scrie observator.tv.

Politistii si angajatii ISU care s-au deplasat la fata locului au dislocat usa locuintei si au gasit cadavrul unei femei de 42 de ani, spanzurata cu o curea de suportul perdelei, si cadavrul mumificat al unei femei de 90 de ani, bunica persoanei spanzurate, informeaza si Mediafax.