O femeie a fost trasa de par de concubinul ei si bagata cu forta in masina, la intersectia dintre Strada Batistei si Bulevardul Magheru, in spatele hotelului Intercontinental din Capitala. Incidentul a fost surprins de Roxana Grosu, jurnalista la site-ul wall-street.ro, ea fiind, de altfel, singura care a sunat la 112, desi in zona se aflau mai multe persoane care au vazut cele intamplate.

Ulterior, Politia Sector 2 a anuntat ca femeia in cauza nu doreste sa depuna plangere impotriva barbatului care a agresat-o.

”Cercetarile au condus la identificarea persoanelor aflate in autoturism, atat a celor doi barbati, cat si a femeii. Cei in cauza au fost depistati de catre politisti din cadrul Sectiei 18, de unde au fost preluati de cei care au in instrumentare cauza, avand in vedere, ca din cursul serii, cercetarile au fost declansate sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal”, a mai transmis Politia Capitalei, potrivit News.ro.