In clubul Bamboo din Mamaia a izbucnit un incendiu in noaptea de luni spre marti. Cauza a fost un aragaz lasat nesupravegheat.

Clubul din Constanta, care nu este deschis in aceasta perioada, a ars in totalitate. La momentul izbucnirii incendiului, in interiorul acestuia se aflau doar cativa angajati ai clubului, care au iesit din cladire, fara sa fie raniti.

La locul incendiului au intervenit 7 masini autospeciale, o autoscara si 60 de pompieri militari. In ajutorul lor au venit doua autospeciale de la serviciile private din Portul Constanta si Midia.

Focul a fost stins dupa aproape 4 ore de interventie, din cauza faptului ca incendiul era alimentat de materialele inflamabile din club.

Datorita efortului militarilor, incendiul nu s-a extins si la celelalte cladiri aflate in zona.

Pompierii au stabilit cauza incendiului, si anume un aragaz lasat nesupravegheat.

Politistii constanteni au pornit o ancheta si urmeaza sa stabileasca daca focul a fost declansat intentionat, potrivit Mediafax.