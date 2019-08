"Canicula va persista pe arii extinse in zonele de campie si de podis, unde disconfortul termic va fi in continuare accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Temperaturile maxime, cu mult mai mari decat mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa in general intre 34 si 37 de grade, cu cele mai ridicate valori in regiunile vestice si sud-vestice.

Local, in noaptea de marti spre miercuri, temperaturile minime se vor situa in jurul valorii de 20 de grade", se arata intr-o atentionare cod galben de canicula.

In egala masura, incepand de miercuri dimineata de la ora 09:00 va intra in vigoare o informare meteo de ploi, valabila pana vineri la ora 09:00.

"Vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la inceput in regiunile vestice si nord-vestice, apoi aria lor se va extinde treptat si in restul teritoriului.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Pe parcursul zilei de miercuri, disconfortul termic si canicula vor persista in sudul, estul si centrul teritoriului", potrivit meteorologilor.