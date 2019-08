Alexandru Cumpanasu vorbeste intr-o postare pe Facebook despre bursa Alexandra Macesanu pentru copiii curajosi, dar si despre informatiile depuse in ceea ce il priveste pe Gheorghe Dinca.



"Bursa Alexandra Macesanu pentru copiii curajosi! Impreuna cu familia si cativa prieteni apropiati (oameni de afaceri care nu vor sa-si dea numele) am hotarat sa cinstim curajul Alexandrei si indiferent daca este in viata sau nu vom oferi 20 de burse anuale pt tineri de liceu care se vor remarca prin curaj in fata crimei organizate din licee!. In fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septembrie vom oferi aceste burse copiilor care vor ajuta politia si pe noi sa luptam impotriva rapirilor, drogurilor, santajului, clanurilor interlope, gastilor de cartier. Copiii nu trebuie doar sa fie buni la invatatura, dar si sa invete sa lupte impotriva raului si sa nu le fie frica, sa invete sa fie buni!

Astazi, am depus la Procurorul General 60 de pagini de indicii si informatii despre monstrul de la Caracal si posibili complici ai posibilei omorari a Alexandrei. Cu nume, date de contact, documente! Incet dar sigur latul in jurul lui Dinca se strange iar procurorii au inceput sa ancheteze si reteaua si complicii acestuia. Am urlat despre asta din prima zi si pot sa va spun atat: Mor cu ei de gat. Pana cand judetul Olt nu va fi eliberat de clanurile interlope, nu ma las. Am decis astazi sa formez o echipa de investigatori independenti care sa descopere adevarul! Ii ajutam pe anchetatori nu ii incurcam. Dar nu putem sta nepasatori", a scris Cumpanasu pe Facebook.