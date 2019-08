O pereche de casti cu noise cancelling te izoleaza rapid de sunetele ambientale, oferind o experienta de ascultare superioara. I



Iata cum functioneaza aceasta tehnologie si care sunt principalele diferente dintre o pereche de casti bluetooth cu noise cancelling activ si una cu noise cancelling pasiv:

Ce inseamna tehnologia Noise Cancelling?

Dupa cum sugereaza si numele, castile cu noise cancelling atenueaza zgomotele deranjante din exterior, prin calitatea materialelor si tehnologia de anulare a sunetelor care pot bruia experienta muzicala: zgomotele produse de motorul avionului, zgomotele din trafic, zgomotele dintr-un birou aglomerat etc.

Ce beneficii ofera aceasta tehnologie?

Beneficiile acestor casti sunt uriase pentru cei care nu se pot concentra, atunci cand sunetele din exterior sunt mai mult decat deranjante. Cu ajutorul castilor cu noise cancelling poti fi mai productiv, mai atent si mai responsabil in ceea ce priveste munca pe care o desfasori. Aceste casti sunt benefice si pentru starea ta de spirit, deoarece elimina stresul creat de incapacitatea de concentrare. Daca este dificil sa faci abstractie de orice si sa te concentrezi pe un singur lucru, atunci cand muncesti, aceste solutii Hi-Fi pentru antenuarea zgomotului ambiental sunt ideale pentru momentele tale de liniste si concentrare.

Noise Cancelling Activ vs Noise Cancelling Pasiv

Exista doua tipuri de casti cu noise cancelling: casti cu noise cancelling activ si casti cu noise cancelling pasiv. In cazul noise cancelling-ului pasiv, din punct de vedere tehnic, orice pereche de casti ofera un anumit nivel de reducere a zgomotului. Acest lucru se datoreaza faptului ca materialele din interior blocheaza unele valuri sonore, in special cele la frecvente mai inalte. Atenuarea zgomotului in varianta pasiva, la un nivel calitativ, se face cu ajutorul castilor ale caror cupe vin de jur imprejurul urechii (casti over ear). Cupele acestor casti sunt realizate din materiale ce absorb sunetele ambientale, mulandu-se perfect pe ureche.

Prin structura lor, castile cu noise cancelling activ creeaza o bariera ce blocheaza undele din exterior. Acestea functioneaza pe baza principiului de interferenta distructiva. In cupele dispozitivelor sunt integrate unul sau mai multe microfoane, ce detecteaza sunetele ambientale ce nu pot fi reduse in mod pasiv. Castile iau putere dintr-o baterie interioara, pentru a imita la randul lor respectivele zgomote, anulandu-le in acelasi timp. Mai exact, produsul genereaza un sunet la o frecventa in antifaza fata de ce a sunetului de fond si il va atenua. Am putea spune ca este vorba de un element pozitiv si unul negativ, care se anuleaza reciproc, atunci cand se intalnesc.

In mediul ambiental exista o multime de factori perturbatori care iti distrag atentia sau te deranjeaza atunci cand ai nevoie de liniste. Castile cu noise cancelling sunt perfecte pentru orice persoana care vrea sa isi usureze viata in activitatile de zi cu zi, evitand oboseala si stresul cauzate de sunetele intense. Esti mereu deranjat in birou de colegii care vorbesc prea tare, atunci cand tu trebuie sa te concentrezi pe ceva important? Vrei sa ai parte de o calatorie linistita, fara a fi bruiat de zgomotele din jur? Castile cu noise cancelling pot oferi o experienta de ascultare excelenta si contribuie, activ sau pasiv, la atenuarea zgomotelor ambientale.